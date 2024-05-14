Светлая Пасхальная неделя завершилась праздником Фомино Воскресенье в Красногорске

Светлая Пасхальная неделя завершилась праздником Фомино Воскресенье, более известное в народе как Красная Горка. В честь праздника во Дворце Культуры «Подмосковье» состоялся второй Пасхальный фестиваль, сопровождаемый выставкой работ воспитанников воскресных школ не только Красногорска, но и Одинцова, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«В этом году принимает участие 20 воскресных школ участие на выставке, нам пришлось даже занять все фойе, включая балкон, а на сцене большого зала сегодня будет большой хоровой Пасхальный концерт с участием 6 хоровых коллективов Одинцовской епархии, городского округа Красногорск, в том числе хорового коллектива школы „Алые паруса“ и также коллектива Свято-Георгиевской гимназии „Знаменские голоса“. И приехали у нас в этом году ещё 2 коллектива — хор из детской музыкально-хоровой школы Одинцово и из храма в Звенигороде к нам приехал хо „Лик“. Ещё также сегодня примет участие ансамбль гусляров „Купина“, — сказала Татьяна Овсянникова, директор МБУК „Муниципальный центр духовной культуры“.

Экспозиция состоит из широкой палитры декоративно-прикладного искусства — картин, игрушек ручной работы, пасхальных и ювелирных украшений. Есть чем порадовать взор. Но среди всего многообразия выделяются поистине удивительные творения.

«В нашей воскресной школе около 60 детей, вот у нас 30 — это где-то дошкольников, и 30 — ребята, которые школьного возраста, младшего школьного возраста. Мы представили работы творческой нашей мастерской, где у нас делают роспись по стеклу, из керамики, также вот делают работы из дерева, представлены работы по рукоделию, где делают работы из пуговиц, например, а также у нас очень любят ребята делать куклы из ткани, вот и из ниток, и также у нас представлены венки, которые сделаны также в ручную», — уточнила Илона Хванова, администратор Боголюбской воскресной школы.

Богатство форм, цветов и визуальных воплощений, представленных творений доказывает, что христианское искусство — многогранно, это тончайший симбиоз души и таланта, от того каждая работа отражает личностное восприятие веры. Потому и церемония награждения авторов лучших произведений в этом году была персональной.

«В нашем округе действительно сложилась замечательная, я считаю, традиция, — Пасхальный Фестиваль, когда мы все вместе собираемся, слушаем наших замечательных, очень талантливых детей, и действительно, это объединение помогает нам хоть на чуть-чуть стать, наверное, лучше, хоть на чуть-чуть подумать о чем-то добром, о чем-то светлом, и это самое важное. От имени нашего главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова разрешите мне тепло поприветствовать всех участников фестиваля всех наших дорогих зрителей», — прокомментировала Наталья Тимошина, первый заместитель главы г. о. Красногорск.

Наполнившись яркими образами художественных работ пасхальной выставки, гости фестиваля усладили слух выступлениями лучших хоровых и народных коллективов, которые подарили собравшимся живое исполнение как христианских гимнов, так и лирических русских композиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное — царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», — отметил Воробьев.