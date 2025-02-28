Свердловский депутат поддержал инициативу кототерапии в колониях

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер высказался в поддержку идеи отправки бездомных кошек в колонии. Он отметил, что практика содержания животных в тюрьмах была распространена еще во времена Царской Руси. Парламентарий уверен, что кошки способны оказывать не только эмоциональную поддержку, но и облегчать физические страдания заключенных, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Я бы двумя руками голосовал за то, чтобы кототерапия была в местах лишения свободы. Не секрет, что многие даже царские политзаключенные разводили мышку, прикармливали, разговаривали с ней. Живая душа. Ну и не секрет, это не моя придумка, опыт многих: когда что-то болит, кошка обязательно придет на это место, ляжет, замурлыкает и сразу думаешь, полегче стало», — отметил Вегнер.

Он также напомнил о своей давней инициативе по созданию приютов для бездомных животных, включая собак, на территориях колоний. Парламентарий предлагал эту идею с целью возможного возвращения заключенным некоторых человеческих качеств.

Депутат считает опасения зоозащитников относительно жестокого обращения с животными со стороны заключенных необоснованными. Он выразил уверенность, что преступники будут заботиться о животных даже лучше, чем некоторые родители о собственных детях. Вегнер убежден, что в места лишения свободы необходимо привнести элемент человечности.

Ранее в Госдуме обсуждалась идея раздавать бездомных кошек заключенным. Это могло бы способствовать социальной адаптации людей, пребывающих в местах лишения свободы.