Свердловский депутат объяснил, почему Средний Урал против умерщвления собак

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в программе «Акцент» выразил мнение, что разрешение на убийство бездомных животных после тридцатидневнего пребывания в приюте нарушает гражданский кодекс. Более того, он считает, что принятие данного закона превращает убийство в новую норму, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Это даже не соответствует нашему гражданскому кодексу. Собака — это вещь, а согласно гражданскому кодексу, найденную вещь мы должны хранить не менее 6 месяцев. Даже с этой точки зрения это уже не соответствует. Кроме того, разрешив умерщвление, мы открываем окно Овертона: убивать можно. Недаром же мы последнее время слышим, что надо смертную казнь вернуть, сейчас мы говорим, что можно собак убивать», — высказался парламентарий.

Вегнер призвал к пересмотру существующей системы регистрации домашних питомцев в России и настоял на введении обязательной процедуры стерилизации щенков.

«Я бы вернулся к танцевать от печки: откуда собака появилась на улице? У нее был хозяин. Надо вводить обязательную регистрацию животных и стерилизацию», — отметил он.

По его словам, если человек приобретает собаку у заводчика и не планирует заниматься ее разведением, стерилизация должна быть проведена незамедлительно. Депутат считает, что это прямая обязанность заводчиков. Также необходимо ввести чипирование, чтобы идентифицировать владельца каждой собаки, находящейся на улице, добавил он.

Кроме того, Вегнер считает необходимым увеличить штрафы для хозяев, бросивших своих питомцев, до 100 тысяч рублей, а в случае нападения такого животного на человека — привлекать к уголовной ответственности.

По мнению депутата, владелец должен нести ответственность за отлов, содержание, кормление и обслуживание брошенного им животного до конца его жизни. Штрафы должны быть максимально «драконовскими», чтобы предотвратить подобные случаи. За самовыгул размер штрафа должен составлять не менее 50-100 тысяч рублей, уверен Вегнер.

Если собака укусила, это должно приводить к уголовной ответственности, либо, в том случае, если подобное произошло впервые, к административному наказанию и штрафу от 150 тысяч рублей, а также к компенсации всех издержек пострадавшему, с последующим переходом к уголовной ответственности.

«Собака в руках таких людей — это настоящее оружие, с которым человек не сможет совладать. Вот вам пистолет, за который нет наказания», — заявил Вегнер.

Ранее депутаты Государственной Думы выдвинули инициативу о закреплении на федеральном уровне за регионами права на усыпление бездомных собак после 30 дней содержания в приюте, если для них не будут найдены новые хозяева. Большинство субъектов РФ поддержали это предложение, однако Свердловская область и несколько других регионов предложили альтернативный подход. В настоящее время рассмотрение законопроекта отложено до получения отзыва от Правительства РФ.