Сведения о подмосковном заказнике «Урочище «Веревкин бугор» внесли в кадастр

В едином государственном реестре недвижимости появились важные сведения о государственном природном заказнике «Урочище «Веревкин бугор». Эти данные включают информацию о границах заказника и о его режиме особой охраны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Государственный природный заказник «Урочище «Веревкин бугор» является особо охраняемой природной территорией регионального значения. На его территории специалисты обнаружили целый ряд редких и охраняемых видов флоры и фауны. Это включает в себя 10 видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Московской области, 9 видов растений, 4 вида лишайников, а также 44 вида животных, занесенных в Красную книгу Московской области.

Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области и обитающие на территории заказника: отшельник пахучий, скопа, орлан-белохвост, большой подорлик, змееяд, степной лунь, большой кроншнеп, кулик-сорока, черный аист, серый сорокопут.

Кроме того, на территории заказника были выявлены 8 видов растений и 15 видов животных, которые являются редкими и уязвимыми таксонами, не включенными в Красную книгу Московской области, но нуждающимися в постоянном контроле и наблюдении на территории области.

Внесение сведений о границах и режиме особой охраны государственного природного заказника «Урочище „Веревкин бугор“ в кадастр является важным шагом в сохранении биоразнообразия и охране природы на данной территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.