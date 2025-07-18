Сведения о каждом этапе жизни: в РФ появится «Цифровой профиль молодого человека»

Новый сервис «Цифровой профиль молодого человека» собираются сделать на «Госуслугах». В нем будет соединена профессиональная, социальная и образовательная жизнь молодежи, рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Об этом сообщает «Парламентская газета» .

Над созданием сервиса работает в том числе межведомственная группа. Новый сервис будет иметь сквозную цифровую инфраструктуру. В него будет подгружаться информация на всех этапах жизни россиянина.

Метелев добавил, что эта инфраструктура будет основой для автоматического пополнения цифрового профиля, например, в моменты, когда человек меняет работу или учебу.

Даже когда россиянин достигнет возраста 35 лет, его профиль продолжит существовать.