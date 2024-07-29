Свечи в память о погибших детях Донбасса зажгли на площади Славы в Балашихе

Сотни свечей в память о погибших детях Донбасса зажгли на площади Славы в Балашихе накануне вечером. К участникам акции «Ангелы Донбасса» обратился председатель совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Более 300 детей Донбасса погибло за 10 лет войны. Плохо, когда мирные жители гибнут, а когда дети — вдвойне больнее! Мы зажигаем эти свечи в память об убитых детях Донбасса. Эту боль невозможно ничем залечить — зло должно быть и будет наказано. Преступники, совершающие эти злодеяния, будут наказаны. Победа будет за нами!» — заявил Попов.

Акция объединила молодогвардейцев местного отделения «Единой России», волонтеры ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и комплексных молодежных центров «Семья» и «Новый Свет», неравнодушных жителей Балашихи. На площади Славы участники выложили свечами слово «Донбасс» и фигуру ангела. Память погибших почтили минутой молчания.

27 июля 2014 года вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку из установок залпового огня «Град». Этот день вошел в историю, как Донецкое кровавое воскресенье, когда от украинских обстрелов погибли 22 мирных жителя, четверо из них дети.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе учрежден в 2022 году.

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