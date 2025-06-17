«Свеча памяти» состоится в зарубежных странах

«Особое значение имеет эта акция за рубежом. Наши координаторы проводят эти акции, несмотря на давление и запреты. Помним, что 9 Мая — это тот день, когда запрещают проведение акций в разных странах, и день начала войны — это тоже та дата, которую стараются забыть. Поэтому хочется спасибо сказать координаторам, которые, несмотря ни на что, эти акции проводят, и в этом году свечи памяти зажгутся в разных странах. Это и Малайзия, Болгария, Белоруссия, Италия, Таджикистан, Бельгия, Дания, Германия, Чехия, Казахстан, Армения и многие, многие другие», — сказала Шадрина.

Она отдельно выделила Нидерланды, так как в этой стране на Советском поле акцию начнут ровно в 4 часа утра.

Именно в это время гитлеровская Германия без объявления войны атаковала СССР в 1941 году.