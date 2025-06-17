«Свеча памяти» состоится в зарубежных странах
Руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина сообщила, что акция «Свеча памяти» пройдет во множестве зарубежных стран вопреки запретам.
«Особое значение имеет эта акция за рубежом. Наши координаторы проводят эти акции, несмотря на давление и запреты. Помним, что 9 Мая — это тот день, когда запрещают проведение акций в разных странах, и день начала войны — это тоже та дата, которую стараются забыть. Поэтому хочется спасибо сказать координаторам, которые, несмотря ни на что, эти акции проводят, и в этом году свечи памяти зажгутся в разных странах. Это и Малайзия, Болгария, Белоруссия, Италия, Таджикистан, Бельгия, Дания, Германия, Чехия, Казахстан, Армения и многие, многие другие», — сказала Шадрина.
Она отдельно выделила Нидерланды, так как в этой стране на Советском поле акцию начнут ровно в 4 часа утра.
Именно в это время гитлеровская Германия без объявления войны атаковала СССР в 1941 году.