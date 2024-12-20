СВД поставили в один ряд с Barrett и McMillan
Американцы признали СВД одной из лучших в мире винтовок
Российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД) включили в пятерку лучшего оружия этого класса, сообщает Lenta.ru.
Издание 19FortyFive составило рейтинг снайперских винтовок мира.
Верхние позиции заняли винтовки Barrett различных модификаций, McMillan, Accuracy и российская СВД.
В статье указано, что СВД — это «излюбленная винтовка российских снайперов».
СВД была принята на вооружение в СССР в 1963 году. Имеет ряд вариантов исполнения.