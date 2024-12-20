СВД поставили в один ряд с Barrett и McMillan

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Американцы признали СВД одной из лучших в мире винтовок

Российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД) включили в пятерку лучшего оружия этого класса, сообщает Lenta.ru .

Издание 19FortyFive составило рейтинг снайперских винтовок мира.

Верхние позиции заняли винтовки Barrett различных модификаций, McMillan, Accuracy и российская СВД.

В статье указано, что СВД — это «излюбленная винтовка российских снайперов».

СВД была принята на вооружение в СССР в 1963 году. Имеет ряд вариантов исполнения.