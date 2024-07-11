Свалку под Новосибирском проверили после публикаций СМИ

В Ордынском районе Новосибирской области находится несанкционированная свалка, которая, как писали журналисты, долгое время горела. Теперь прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать ее, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на региональных сотрудников надзорного ведомства.

«Выездной проверкой с привлечением специалистов установлено 8 июля 2024 года, что несанкционированная свалка расположена на трех земельных участках. Фактов горения не выявлено», — отметили в прокуратуре.

Инспекция Роспотребнадзора по Новосибирской области выявила, что два исследованных участка находятся в собственности частного лица, а один — во владении муниципалитета.

Прокурор уже подал иск в суд о ликвидации свалки на одном из участков, чем должно заняться муниципальное руководство. В надзорном ведомстве также адресовали запрос в Россельхознадзор о проведении проверочных мероприятий в отношении владельца других земельных участков, на которых находились отходы.