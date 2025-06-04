Свалку мусора ликвидировали в Томилинском лесопарке Люберец

В Томилинском лесопарке городского округа Люберцы вблизи Ново-Люберецкого кладбища ликвидировали свалку мусора, которая образовалась из-за «серых возчиков» — операторов, незаконно осуществляющих деятельность по вывозу отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы хотим видеть наши леса чистыми, поэтому активно боремся с нерадивыми перевозчиками — перекрываем въезды в лес шлагбаумами и бетонными блоками, устанавливаем камеры видеонаблюдения. И эти меры дают результат: по сравнению с 2023 годом количество выявленных и ликвидированных лесных свалок в округе снизилось в три раза», — сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец призвал жителей и гостей округа быть внимательными к окружающей среде и соблюдать чистоту в лесах.

В случае обнаружения несанкционированной свалки в лесу, можно сообщить в управление по охране окружающей среды администрации по телефону: 8 (495) 554-12-34.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.