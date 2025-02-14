Свалку бытовых отходов ликвидировали в Дзержинском

В городе Дзержинский городского округа Люберцы ликвидировали свалку бытовых отходов. В управлении по охране окружающей среды подчеркнули, что свалка мусора была на земельном участке, который находится в собственности ООО «Сабай», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На улице Трудкоммуны в городе Дзержинский городского округа Люберцы ликвидировали свалку бытовых отходов. В общей сложности вывезли около 60 кубических метров мусора. Для этого понадобилось три самосвала», — отмечается в сообщении.

«По этому участку проходит муниципальная автомобильная дорога. И бытовой и строительный мусор вдоль трассы выбрасывали из проезжающих автомобилей. При этом ликвидировать свалку собственными силами пришлось собственнику земельного участка. Мусор вывезли на полигон Тимохово», — уточнили в управлении.

27 декабря 2024 года вступил в силу Закон Московской области об объединении городского округа Дзержинский с городским округом Люберцы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.