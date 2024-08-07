Свадьба без драки: россиянам ответили, как провести торжество без скандалов

Свадьба — прекрасный и радостный день, но большое скопление людей и алкоголь порой приводят к дракам и скандалам. Однако Эксперт в организации праздников и основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина рассказала, что риски такого развития событий можно свести к минимуму, сообщает RuNews24.ru .

Первое, что нужно сделать — это внимательно отнестись к списку гостей. Возможно, приглашать на свадьбу следует только самых близких и важных для молодоженов людей, тем более что сегодня в моде камерные свадьбы. Также не стоит сажать рядом друг с другом гостей, склонных к конфликтам.

Еще один важный аспект — это количество и качество алкоголя.

«Стоит позаботиться о том, чтобы гости не перебрали со спиртным. Если исключить алкоголь на банкете полностью не получается, то можно ограничить количество спиртного, предлагаемого гостям, или установить „барную карту“, — рекомендовала Левитина.

Не допустить неприятных ситуаций на свадьбе также поможет интересная программа вечера. Если гости будут заняты развлечениями, у них не будет времени и желания ругаться и драться.