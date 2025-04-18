Суворовские военно-патриотические сборы пройдут в Раменском

Межрегиональные Суворовские военно-патриотические сборы среди молодежных военно-спортивных и патриотических объединений пройдут в Раменском округе с 25 по 27 апреля. Мероприятие приурочено к памятным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и дню рождения великого русского полководца А. В. Суворова, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

В сборах примут участие команды военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, юнармейских отрядов и других молодежных патриотических объединений из разных регионов России — от Алтая и Донецкой Народной Республики до Москвы и Подмосковья.

Для ребят в возрасте от 12 лет подготовлена насыщенная программа соревнований военно-прикладной направленности. Им предстоит преодолеть «Суворовскую полосу препятствий» протяженностью 6 км, совершить марш-бросок с боевой укладкой, принять участие в перекатке командирского автомобиля УАЗ. Также запланированы историческая викторина по жизни и военным походам А. В. Суворова, стрельба из пневматического оружия, метание гранат и другие испытания на силу, ловкость и знания.

Впервые участникам придется преодолевать специальную трубу с имитацией боеприпасов. Для зрителей организуют концертную программу. Помогать в проведении сборов будут ветераны боевых действий, в том числе члены Раменского отделения «Боевого братства» и других патриотических организаций.

Открытие сборов состоится 25 апреля в 10:30 на территории Казанского храма в микрорайоне Холодово. Соревновательная часть продлится два дня, также ребят ожидают мастер-классы, литургия, концерт, награждение и торжественное закрытие.

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