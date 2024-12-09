Суточный рекорд просмотров VK Видео составил 2,9 млрд

VK Видео подводит итоги 2024 года: суточный рекорд просмотров достиг 2,9 миллиардов, а число загрузок приложения на устройствах Android, iOS и Android TV с момента его официального запуска в сентябре 2023 года превысило 44 миллиона. Согласно данным Mediascope, активная месячная аудитория платформы в 2024 году составила 72,2 миллиона, сообщает пресс-служба VK.

Количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%, а число подписок на их страницы увеличилось в 3,5 раза. Пользователи все чаще предпочитают просмотр на больших экранах: доля просмотров VK Видео на Smart TV составляет более 30% от общего количества просмотров на платформе.

По популярности среди авторов уверенно лидирует комик, ведущий и актер Азамат Мусагалиев. Его контент, представленный в сообществе, был просмотрен 451 миллион раз. Вторую позицию занял Влад А4 со своими увлекательными челленджами и оригинальными розыгрышами, которые собрали 300 миллионов просмотров. Замыкает тройку лидеров Антон Шастун, создающий комедийные видео и следящий за современными трендами.

На вершине рейтинга находится популярное шоу «Натальная карта». Второе место принадлежит сообществу, посвященному китайской гимнастике, привлекшему 152 тысячи комментариев. Проекты «Импрокома» и видео с тренером Олегом Поповым также вызвали активные обсуждения среди пользователей.

В 2024 году наибольшее число просмотров было у первых серий сериалов: «Подростки в космосе» — 25 миллионов, «Амура» — 13,9 миллиона, «Ректор» — 11,9 миллиона, «Цербер» — 11,7 миллиона и «По зову сердца» — 11,3 миллиона.

Кроме того, в 2024 году мультфильмы набрали миллиарды просмотров. Лидерами среди них стали «Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!» с 1,46 миллиона просмотров, затем следуют «Лунтик и его друзья» с 1,45 миллиона, «Барбоскины. Пчелка» — 1,39 миллиона, «Синий Трактор. Совушка колыбельная» — 1,34 миллиона и «Доктор Машинкова. Важный светофор», интерактивный мультсериал в VK Видео, где зрители влияют на сюжет, его посмотрели 1,31 миллиона человек.

На первом месте среди самых обсуждаемых шоу расположился выпуск «Натальной карты» с Сергеем Буруновым, собравший 15,9 тысячи комментариев. Второе место заняло видео о поп-культуре и Юрии Гагарине от VK Гида с 13,9 тысячи комментариев. Замыкает тройку КТО ИЗ А4 ЧЕЛЛЕНДЖ — 13,7 тысячи комментариев.

На платформе VK Видео активно развивается направление «Культура и искусство», представленное более чем 2,5 тысячи авторов, включая литературные и философские сообщества, страницы театров, музеев и галерей. За последний год активность авторов возросла в 1,5 раза — ежемесячно публикуется 36 тысяч видео, а общее количество просмотренных «культурных» роликов превышает 500 тысяч.