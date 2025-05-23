Существует риск самообмана: как карты Таро способны исказить реальную ситуацию

Человек может так интерпретировать карты Таро, чтобы увидеть в них подтверждение своих надежд — это путь к самообману, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Существует риск самообмана. Человек может интерпретировать карты, желая увидеть в них подтверждение своих предвзятых мнений или надежд, игнорируя реальную ситуацию. Для некоторых людей такая практика может создавать зависимость от внешних источников „мудрости“, что отвлекает от активного решения проблем и саморазвития», — сказала Крашкина.

Она отметила, что при использовании таких карт можно добиться и положительного эффекта. Все зависит от уровня самосознания и степени погружения.

«Карты Таро могут служить проективным инструментом, позволяющим человеку глубже понять свои эмоции, мысли и ситуации, с которыми он сталкивается. Процесс раскладывания карт может инициировать интроспекцию и наводить на размышления о личных проблемах, способствуя самопознанию», — рассказала психотерапевт.

25 мая отмечается Всемирный день Таро. Его считают своим профессиональным праздником все практики и консультанты, работающие с этими картами, поэтому он известен еще и как День таролога.