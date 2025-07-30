Супруги получили 17 и 15 лет колонии за сбор данных для ВСУ

Московский городской суд вынес обвинительный приговор 38-летней Валерии Егоровой и 42-летнему Павлу Коротичу по делу о государственной измене, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С мая 2023 года Егорова по заданию украинской разведки собирала сведения о военных объектах Минобороны и Росгвардии в Московском регионе. Ее супруг помогал в наблюдении и транспортировке. За полгода оперативной деятельности пара передала кураторам фото- и видеоматериалы, получив за это $240 в криптовалюте.

Женщина осуждена на 17 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей, мужчина — на 15 лет колонии.

Это уже второй подобный случай за неделю — 25 июля Курский суд аналогично осудил другую супружескую пару за шпионаж и подготовку диверсии на транспорте.