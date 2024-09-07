Супруга участника СВО проголосовала на избирательном участке

С началом специальной военной операции активная деятельность развернулась не только на фронте. Пока мужчины воюют, женщины оказывают поддержку в тылу: Анна Андреева, жена участника СВО, вместе с теми, кто ждёт возвращение домой самых близких из зоны проведения спецоперации занимается оказанием поддержки от сюда, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Она руководит штабом Щелковского Комитета семей воинов Отечества, который выбрал для себя цель оказывать любую поддержку, которая возможна.

«Среди кандидатов в депутаты представлены ветераны боевых действий, а также участники военных операций. Их опыт, полученный в сложных условиях, является бесценным ресурсом для решения насущных проблем избирателей. Эти люди, прошедшие множество испытаний и рисков, обладают не только военными навыками, но и развитыми чувством ответственности, мужеством, а также чувством поддержки интересов других. Их задача — использовать свой жизненный опыт, знания и навыки, чтобы помочь решить проблемы, стоящие перед нами и гражданами, будь то вопросы здравоохранения, образования, развития или социальной поддержки. Они делают свой вклад в благополучие общества, основываясь на ценностях патриотизма и служения людям», — Анна Андреева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.