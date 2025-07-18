Супруга Макрона переживает проигрыш о своей трансгендерности в суде

Брижит Макрон в отчаянии после судебного решения о своем поле

Жена французского президента Брижит Макрон переживает тяжелейший психологический удар после решения суда, отказавшегося признать клеветническими утверждения о ее трансгендерности, сообщает Daily Mail .

Источники издания сообщают о «полном опустошении» первой леди, которая надеялась через суд остановить многолетние спекуляции о своей биографии.

Судебный процесс стал катастрофой для Елисейского дворца. Парижский апелляционный суд не просто отклонил иск к журналистке Наташе Рей, но фактически узаконил обсуждение самой скандальной теории — будто 72-летняя Брижит родилась мужчиной. В приговоре судьи использовали формулировки, которые сторонники Макронов называют «унизительными» и «порочащими».

Особую горечь поражению придает то, что процесс должен был стать финальной точкой в истории с конспирологическими теориями. Вместо этого вердикт развязал руки всем, кто годами тиражировал эти слухи. По данным близких к первой леди источников, после решения суда Брижит «не выходит из своих апартаментов» и отменила все публичные мероприятия.

Юристы президентской администрации срочно изучают возможность кассации, но эксперты сомневаются в успехе — судебная система Франции сделала недвусмысленный шаг в сторону свободы слова, даже если эта свобода ранит чувства первых лиц государства.