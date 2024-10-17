Полная Луна 17 октября окажется самой большой в текущем году

17 октября видимый диск Луны будет самым большим в этом году из-за совпадения полнолуния с перигеем — явлением, когда спутник Земли проходит самую близкую к планете точку, сообщает ТАСС .

«В СМИ это явление иногда называют суперлунием», — уточнили в пресс-службе Московского планетария.

Самого близкого расстояния до Земли (357 172 км) Луна достигла в 03:47 по московскому времени. А в 14:28 спутник примет фазу полнолуния.

Чтобы полноценно оценить разницу, нужно сделать профессиональный снимок во время нахождения Луны в самой дальней точке от Земли, а также еще один — на самой близкой точке ее орбиты. На последнем фото спутник будет казаться на 13,5% крупнее.

В материале РИАМО — о том, чего стоит ожидать всем знакам зодиака во время октябрьского полнолуния.