Супергранты главы по итогам 2022/23 учебного года получили 4 образовательных учреждения Дмитровского округа

С 2019 года по инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного из бюджета дополнительно выделяются по 250 тыс. рублей на каждый сад или школу, чтобы на эти средства можно было бы решить вопросы текущих ремонтов зданий, помещений, привести в порядок прилегающую территорию, площадки для прогулок, закупить нужное оборудование, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Но помимо этих средств каждая образовательная организация за вхождение в ТОП-100 школ Подмосковья или за победу в конкурсах на региональном или всероссийском уровне получает супергрант от главы округа — по 5 млн рублей.

По итогам 2022/23 учебного года этого супергранта удостоились четыре образовательных учреждения — гимназии «Логос» и «Дмитров», Катуаровская школа и дошкольное отделение «Звездочка» Орудьевской школы.

Так, например, в детском саду «Звездочка» капитально отремонтировали часть крыши, а на днях приступают к работе по демонтажу одной из старых прогулочных площадок для группы сада, чтобы установить современную с мягким резиновым покрытием.

В «Логосе» на полученные в качестве гранта главы 5 млн рублей закуплена новая мебель в классы и зоны отдыха, а также в сентябре пройдут работы по благоустройству внутреннего двора гимназии.

Директор гимназии «Дмитров» Олеся Лебедева рассказала, что половина от супергранта главы округа ушла на ремонт крыши корпуса. Также капитально отремонтировали кабинет изобразительного искусства и закупили туда новое оборудование. Это пространство теперь стало очень современным, уютным, располагающим к творчеству, с качественным светом и удобными зонами для рисования, лепки, и проведения выставок наших юных творцов. Также закупили учебное оборудование для класса вождения и новое оборудование в спортивный зал.

А в Катуаровской школе сделали ремонт в спортзале и закупили туда новый инвентарь и оборудование. Также были проведены работы по установке видеонаблюдения в кабинетах и другие мероприятия в рамках реализации обеспечения антитеррористической защищённости школы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.