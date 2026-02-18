Суперфинал ледового спидвея пройдет 21 февраля в Красногорске

сегодня в 16:12

Суперфинал национального чемпионата по ледовому спидвею состоится 21 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В мероприятии примут участие мотоклуб «Ночные волки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Любители ледового спидвея смогут посетить суперфинал национального чемпионата, который пройдет 21 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Начало мероприятия запланировано на 16:00.

Особую атмосферу соревнованиям придаст участие мотоклуба «Ночные волки». Участники клуба уже доставили свою технику на стадион и провели ночные тесты, несмотря на морозную погоду.

Лидер клуба Александр «Хирург» Залдастанов отметил, что ледовый спидвей символизирует возрождение русского мотоспорта и связан с историческими традициями и наступающей Масленицей.

Организаторы приглашают всех желающих поддержать спортсменов и стать частью зрелищного события.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.