Суп с крабом и каре ягненка: опубликовано меню обедов на ПМЭФ-2024

Пообедать на ПМЭФ в этом году можно за 4900 рублей. В меню представлены тыквенный суп с крабом, говяжий бульон с расстегаем, картофель с жареными вешенками и сыром пармезан, каре ягненка, сообщает SHOT .

В этом году также появился сет для вегетарианцев, мясной и с рыбой. Всего для посетителей форума создали четыре сета.

Обеденные сеты на мероприятии подорожали — в прошлом году за сет платили 4500 рублей.

Еще гости могут попробовать стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана, медовик со свежими ягодами, кокосовое крем-брюле и т. д.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Ожидается, что на форуме будет более 17,1 тыс. гостей и 3,4 тыс. журналистов из 136 стран.