SUP-экскурсия состоялась в рамках фестиваля «Москва на волне. Рыбная неделя»

В рамках фестиваля «Москва на волне. Рыбная неделя» профессиональный гид провел SUP-экскурсию по Водоотводному каналу. Гости проплыли на досках с веслом по Водоотводному каналу, сообщает пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Маршрут составил до памятника Петру I и обратно. Гид в рамках экскурсии рассказал самые интересные факты об исторических зданиях и мостах.

Экскурсия началась с Третьяковского причала Водоотводного канала. Русло Москвы-реки решили отводить после того, как из-за очередных паводков мост через нее обрушился, жертвами стали люди. Помимо этого, гостям показали Патриарший мост и знаменитую ГЭС 2. Она является одной из старейших электростанций России.

Серединной точкой экскурсии стал монумент Петру I. Некоторые называют его визитной карточкой Москвы нашего времени. Монумент создал Зураб Церетели. Памятник находится на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала уже без малого 30 лет. Завершилась экскурсия там же, где начиналась, у Третьяковского причала.

В рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» объявили конкурс на лучшею экскурсию на SUP–бордах по водоемам столицы. Участники могут выбрать одно из популярных водных направлений и придумать свой маршрут.

Участникам предложили выбрать, по какой из шести предложенных локаций они хотели бы провести экскурсию. В список вошли Серебряный бор, Борисовские пруды, Гребной канал в Крылатском, живописный участок на реке Яузе около усадьбы «Свиблово», канал имени Москвы и Воронцовские пруды. Далее в рамках конкурса необходимо расписать маршрут экскурсии в текстовом документе, указать его на карте, добавить фотографии любимых локаций и заполнить форму на сайте.

Конкурс продлится с 24 мая по 1 августа. Победителя определят члены жюри. Он сможет провести свою экскурсию на SUP-бордах по созданному маршруту для знакомых.