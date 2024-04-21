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Sunday Times: британца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Британские полицейские арестовали в Лондоне гражданина страны из-за подозрений в шпионаже в пользу России, сообщает Ura.ru.

Как пишет The Sunday Times, подозреваемого в преступлении поместили под стражу, арест продлится до 10 мая.

Его дело планируется рассмотреть в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Имя арестованного шпиона суд запретил размещать в СМИ. Данное решение связано с расследованием контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.