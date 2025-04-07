Британия хочет заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались совместно с РФ, сообщает RT со ссылкой на The Sun.

В материале сообщается, что британские Hawk T1 должны были снять с эксплуатации к 2030 году. У более современной модели Hawk T2 выявлены проблемы с двигателями. Завод, который производил BAE Hawks, закрылся в 2020 году, а альтернативных производство не появилось.

«Британская пилотажная команда „Красные стрелы“ может обменять свой легендарный флот на самолёты российской разработки, что вызывает гнев», — говорится в статье.

Ранее британское министерство обороны сообщило об успешном проведении испытаний гиперзвукового ракетного двигателя, которые провели при поддержке США. Сообщается, что прошедшие испытания помогут к 2030 году создать прототип гиперзвукового оружия.