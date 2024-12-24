Сумма выплат за новорожденных в Нижегородской области достигнет 1 млн руб

В Нижегородской области введут «родительскую зарплату» в 2025 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о введении региональных доплат к федеральному маткапиталу, с учетом которых сумма выплат за каждого ребенка, родившегося начиная с 1 июля 2025 года, составит 1 миллион рублей, сообщает ИА «Время Н» .

Губернатор во время подведения итогов Года семьи учредил профессию «родитель» и объявил о новых мерах поддержки. Главная из них — так называемый родительский основной доход.

«Воспитание детей — это ответственная работа, от которой зависит наше будущее», — подчеркнул Никитин.

За первого и второго ребенка региональная доплата будет выплачиваться дополнительно к федеральному маткапиталу, а за третьего и последующих — родители получат миллион рублей полностью из областного бюджета. В итоге общая сумма выплат за каждого ребенка, рожденного с 1 июля 2025 года, достигнет 1 миллиона рублей, отмечается в сообщении.

Губернатор уточнил, что по желанию эту сумму можно разделить на фиксированный сертификат и ежемесячную зарплату.

Так, за первого ребенка доплата от региона выплачивается в виде «зарплаты родителя» размером 10 тысяч рублей в месяц в течение трех лет. В итоге родители получат чуть более 676 тысяч рублей маткапитала и 360 тысяч рублей региональных средств.

Региональная доплата будет введена независимо от благосостояния семьи — среднедушевого дохода и других критериев.

В регионе действует программа достижения демографической устойчивости «ОСНОВА».