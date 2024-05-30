Сухостойные деревья уберут в одном из дворов по просьбам жителей Жуковского

Жители Жуковского обратились к представителям администрации с просьбами убрать сухостойные деревья во дворах. С этой целью был проведен обход, в ходе которого проверили состояние дворовых территорий.

Заместитель главы администрации Жуковского Григорий Грибанов вместе с жителями и представителями управляющих компаний осмотрел двор ул. Советская, 6, Ломоносова, 10, Маяковского, 9, и Горького, 5.

«Насчет деревьев — часть надо кронировать, часть — те, которые в аварийном состоянии, убирать, они опасны. Что касается цветов — у нас три больших клумбы, но их и крадут, и вытаптывают, к сожалению…», — рассказала жительница дома 6 по улице Советской Наталья Шокина.

По словам Грибанова, есть понимание, что основная проблематика двора связана с аварийными и сухостойными деревьями — их здесь минимум 12 штук.

«Также отмечу ненормативное состояние покрытия спортивной игровой площадки, а также ее ограждения, надписи на фасадах зданий (по поводу которых управляющая компания уже получила соответствующие указания), а также необходимость восстановления и покраски элементов детских площадок», — добавил Грибанов.

На этой неделе обходы провели также заместители главы Юлия Степанова, Ольга Алферова и Василий Сидоренко, которые осмотрели ряд дворов, расположенных на улицах Жуковского, Чкалова, Фрунзе, Мясищева и Гагарина.

Обходы проводятся по поручению правительства Московской области и главы городского округа. Главные их цели — проверка состояния дворовых территорий, общение с жителями. Обходы проводятся еженедельно уже около двух месяцев, а их графики публикуются на сайте администрации и в социальных сетях. Принять участие в обходе может любой желающий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.