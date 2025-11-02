Сухо и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и столице в воскресенье обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на  сайте Гидрометцентра РФ.

Будет облачно с прояснениями.

Скорость южного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем — от плюс 8 до плюс 10. Местами пройдет небольшой дождь.

