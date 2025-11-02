сегодня в 09:16

Сухо и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и столице в воскресенье обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.