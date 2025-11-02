Сухо и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и столице в воскресенье обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачно с прояснениями.
Скорость южного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем — от плюс 8 до плюс 10. Местами пройдет небольшой дождь.
