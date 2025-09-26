сегодня в 07:12

Сухо и до +15 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

В Подмосковье и столице в пятницу обойдется без осадков, температура прогнозируется плюс 13 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.