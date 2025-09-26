Сухо и до +15 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу обойдется без осадков, температура прогнозируется плюс 13 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 5 — плюс 7 градусов, днем 27 сентября — от плюс 11 до плюс 13. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
