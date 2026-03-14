Сухо и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 2 — 0 градусов, днем 15 марта — от плюс 10 до плюс 12. Местами может быть гололедица.
