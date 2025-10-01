Сухо и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в первый день октября
В Московской области и столице в среду будет тепло и сухо, температура прогнозируется плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При небольшой облачности обойдется без осадков.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 1 — плюс 3 градусов, днем 2 октября — поднимутся до плюс 11 — плюс 13. Также будет без осадков.
