Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в субботу обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.