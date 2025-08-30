Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 14 — плюс 16 градусов, днем 31 августа — от плюс 27 до плюс 29. Ожидается сухая погода.