Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и столице во вторник обойдется без осадков, температура прогнозируется плюс 13 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в регионе ожидается переменная облачность. Скорость ветра переменных направлений не превысит 7 м/с. Атмосферное давление днем составит 753 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 3 — плюс 5 градусов, днем будет плюс 16 — плюс 18. Прогнозируется преимущественно без осадков.