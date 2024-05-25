Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:02 Фото - © Сайт мэра Москвы

В столице и Московской области в субботу обойдется без осадков, воздух прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 10 — плюс 12 градусов, днем в воскресенье будет плюс 25 — плюс 27. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой.