Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу будет тепло, температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем 5 октября — от плюс 12 до плюс 14. Пройдет небольшой дождь.
