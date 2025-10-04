Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и Москве в субботу будет тепло, температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.