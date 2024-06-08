Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу днем температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется без осадков.
Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура будет плюс 12 — плюс 14 градусов, днем 9 июня — от плюс 23 до плюс 25. Местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза.