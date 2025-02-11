Сухая и холодная погода ожидается в Московском регионе во вторник Общество 11 февраля 2025 07:15

В Подмосковье и Москве во вторник температура составит минус 5 — минус 3 градуса, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.