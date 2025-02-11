Сухая и холодная погода ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник температура составит минус 5 — минус 3 градуса, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление останется повышенным, 767 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 8 — минус 6 градусов, днем 12 февраля — от минус 4 до минус 2. Будет преимущественно без осадков.