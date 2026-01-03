Сугробы в Москве увеличились на 3 сантиметра

Сугробы в Москве, по информации базовой метеостанции города, ВДНХ, доросли до отметки 24 сантиметров. За сутки высота увеличились на три сантиметра, и стала самой высокой в мегаполисе с начала зимы, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

На иных метеостанциях Москвы высота снежного покрова была от 23 сантиметров на Балчуге до 25 сантиметров в Тушине. В Московской области сугробы были от 17 сантиметров в Кашире до 25 сантиметров в Клину, Черустях и Волоколамске.

Самые высокие сугробы в РФ зафиксировали в Камчатском крае — 188 сантиметров. В Центральном федеральном округе больше всего снега выпало в Костромской области — 36 сантиметров.

В ближайшие сутки поэтапное и небольшое повышение высоты снежного покрова продолжится. Они продолжат расти после Рождества.

