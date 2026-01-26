Сугробы более 70 см: Нижний Новгород на этой неделе засыпет снегом

В ближайшие 4 дня в Нижнем Новгороде может выпасть свыше 70 см снега

В Нижнем Новгороде ожидается очередной сильный снегопад. По информации метеорологов, в ближайшие четверо суток возможно выпадение более 70 см осадка. Мэр города Юрий Шалабаев отметил, что в январе уже зафиксировано превышение месячной нормы осадков на 171%, сообщает pravda-nn.ru .

По объему выпавшего снега в этом месяце Нижний Новгород обогнал Москву и Казань, которые также столкнулись с мощными снегопадами в период новогодних праздников.

На этой неделе снегоуборочная техника и коммунальные службы переходят на круглосуточный режим работы. Административно-техническая инспекция (АТИ) будет осуществлять контроль за деятельностью домоуправляющих компаний (ДУК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ).

«При непрекращающемся снеге и большом количестве машин убирать город будет значительно сложнее, в утренние и вечерние часы пик техника не сможет выходить в рейс в полном объеме — создаст еще больше трудностей на дорогах, чем принесет пользы. Остальное время будет использоваться максимально», — подчеркнул Шалабаев.

Глава города обратился к жителям Нижнего Новгорода с просьбой убирать свои автомобили с дорог во время уборки снега и по возможности воздержаться от использования личного транспорта.

