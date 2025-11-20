Судью из Воронежа подозревают в получении взятки от арбитражного управляющего

Бастрыкин инициировал дело против судьи Мальцевой за взятку в 250 тыс руб

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал уголовное дело против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой по подозрению в получении взятки в декабре 2021 года, сообщает «Царьград» .

Мальцеву подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей от арбитражного управляющего Владимира Коликова.

По данным следствия, деньги были переданы в декабре 2021 года в рамках процедуры наблюдения в ООО «Малика» по делу о банкротстве. Взятка предназначалась за принятие решений, выгодных для арбитражного управляющего, и сохранение активов компании.

Уголовное производство начато с одобрения Высшей квалификационной коллегии судей России. Дело возбуждено по пункту «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.