Судья из Тамбова выносила приговоры прямо во время отдыха в Сочи

Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь в отпуске в Сочи. Она решала на шезлонге все рабочие вопросы, в том числе судебные вердикты, сообщает Mash .

С 5 по 19 ноября 2021 года судья с 15-летним стажем Елена Д. проводила рабочие совещания по видеосвязи. Она давала указания секретарю по рассмотрению дел и подготовила 10 судебных актов. В этот период Елена находилась в санатории «Светлана» в Сочи.

Хотя она сообщила на работе, что планирует провести отпуск в Тамбове, во время одного из видеозвонков случайно показала часть морского пейзажа и другие атрибуты отдыха.

Коллега оперативно сдала судью силовикам и начальству. Оказалось, что во время отпуска в Сочи судья успела вынести решения по 10 делам: среди них были наследственные споры, иски о взыскании задолженности, спор о признании муниципальной собственности, раздел имущества супругов и приватизация жилья. Все эти решения были аннулированы.

Женщине грозит до 4 лет колонии за вынесение заведомо неправосудных приговоров.

