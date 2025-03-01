Судебные приставы Подмосковья взыскали возмещение материального ущерба

Порядка 340 тыс. рублей задолженности по возмещению материального ущерба взыскали судебные приставы Московской области с жителя региона, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Подмосковью.

Страховая компания выплатила жителю Подмосковья страховое возмещение. Однако в ходе судебного разбирательства назначенная автотехническая экспертиза установила, что данный гражданин в дорожно-транспортном происшествии не является потерпевшей стороной. В связи с этим суд определил как необоснованное обогащение те денежные средства, которые были выплачены гражданину в качестве страхового возмещения, и вынес решение об их взыскании в полном объеме.

Во исполнение данного решения суда в Электростальском городском отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы должным образом проинформировали должника о начале принудительного исполнения судебного решения и предупредили о применении законных мер принуждения в случае неисполнения требований исполнительного документа.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановления об аресте денежных средств на банковских счетах должника и о запрете на регистрационные действия в отношении трех автотранспортных средств, принадлежащих гражданину, и ограничили его в праве выезда за пределы страны. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, сотрудники органов принудительного исполнения вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 26 тыс. рублей.

В результате применения комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали задолженность по возмещению материального ущерба в размере порядка 340 тыс. рублей. Судебное решение исполнено в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.