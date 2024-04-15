Судебные приставы Подмосковья взыскали штрафы за загрязнение окружающей среды

Два штрафа на общую сумму 80 тыс. рублей взыскали судебные приставы с жителя Щелкова за выгрузку отходов производства и потребления недалеко от обочины Красноармейского шоссе, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Щелковском районном отделе ГУФССП России по Московской области в отношении местного жителя было возбуждено два исполнительных производства о взыскании двух административных штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей. Задолженность по их уплате возникла в следствие неисполнения гражданином постановлений, вынесенных инспекторами эконадзора Минэкологии Подмосковья, об административных правонарушениях по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановления об аресте денежных средств и запрете на регистрационные действия в отношении 15 автотранспортных средств, принадлежащих должнику, в том числе импортного самосвала, на котором было совершено правонарушение — выгрузка отходов производства и потребления вне объектов их размещения или мест (площадок) их накопления.

В связи с тем, что должник не принял меры к уплате задолженности по административным штрафам, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в рамках двух исполнительных производств.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения судебные приставы взыскали задолженность по уплате штрафов за загрязнение окружающей среды.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.