Судебные приставы Подмосковья взыскали с застройщика более 272 млн руб в 2025 году

Сотрудники Ленинского районного отделения ГУФССП России по Московской области в 2025 году взыскали с крупной строительной компании более 272 млн рублей в пользу собственников жилья, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В 2025 году судебные приставы Ленинского районного отделения ГУФССП России по Московской области взыскали с крупной строительной компании 272,3 млн рублей в пользу граждан, 18,9 млн рублей в бюджет и более 4 млн рублей в пользу юридических лиц. Исполнение судебных решений проходило в рамках более 1 000 исполнительных производств.

Одно из решений суда обязывало застройщика выплатить собственнице жилья 1 млн 134 тысячи рублей. В сумму задолженности вошли расходы на устранение недостатков объекта долевого строительства, неустойка за нарушение сроков, расходы на экспертизу, штраф за нарушение закона о защите прав потребителей и компенсация морального вреда.

Несмотря на действующий мораторий, судебные приставы имели право арестовывать денежные средства застройщика на банковских счетах. Применение этой меры позволило исполнить решение суда и восстановить права собственницы жилья.

Начальник отделения — старший судебный пристав Олег Орлов отметил, что всего в 2025 году в пользу граждан — собственников жилья было взыскано более 272 млн рублей по 549 исполнительным производствам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.