Судебные приставы Подмосковья взыскали с должника 1,36 млн рубл алиментов

Судебные приставы Подмосковья взыскали с мужчины более 1,36 млн рублей задолженности по алиментам после завершения исполнительного производства, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Суд обязал жителя Подмосковья ежемесячно перечислять треть доходов на содержание ребенка. После достижения ребенком совершеннолетия исполнительное производство было завершено, однако мужчина не выплатил алименты в полном объеме, и долг составил 1 миллион 363 тысячи рублей.

В связи с этим судебные приставы возбудили новое исполнительное производство. Должнику запретили совершать регистрационные действия с квартирой, а также направили постановление о взыскании долга из его заработной платы по месту работы.

Принятые меры позволили полностью взыскать задолженность. В Главном управлении региональной безопасности Московской области отметили, что этот случай подтверждает эффективность работы судебных приставов и важность своевременной уплаты алиментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.