Судебные приставы Подмосковья взыскали налоговую задолженность в 1,5 млн рублей

Более 1 500 000 рублей задолженности по налоговым платежам взыскали судебные приставы Ленинского районного с юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся гостиничным бизнесом и предоставлением мест для временного проживания, долгое время не платила налоги. В итоге у компании накопилась задолженность в размере 1,5 млн. рублей. Когда налоговая служба отправила уведомления с требованием оплатить эту сумму и не получила ответа, они направили акт о взыскании в орган принудительного исполнения.

Приставы нашли и арестовали банковские счета должника, а также наложили запрет на любые действия с его имуществом, включая земельные участки.

В результате принятых мер компания исполнила требования налоговой службы, и более 1 560 000 рублей были перечислены в бюджет страны. Кроме того, предприятие должно будет заплатить в бюджет еще около 107 000 рублей в качестве штрафа за неуплату в срок.

Налоги — это обязательные платежи, которые организации и граждане должны уплачивать для финансирования работы государства и местных органов. Если налоги не платятся вовремя, на задолженность начисляются штрафы, и неплательщики могут попасть в списки должников, что приведет к дополнительным расходам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.