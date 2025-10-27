Судебные приставы Подмосковья взыскали долг в 9,7 млн руб по договору поставки

Более 9,7 млн рублей задолженности по договору поставки, в том числе и неустойку в размере двукратной суммы непоставленного товара, взыскали судебные приставы Подмосковья с недобросовестного поставщика в пользу заказчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

По условиям мирового соглашения, заключенного после длительных судебных тяжб, подмосковная компания по производству металлических конструкций и изделий в счет погашения долга по договору поставки была обязана в установленный срок произвести отгрузку продукции надлежащего качества на сумму чуть более 3 000 000 рублей. В случае же нарушения условий мирового соглашения суд обязал ответчика выплатить сумму первоначального иска, в которую включены проценты за пользование чужими денежными средствами, а также уплатить неустойку в размере двукратной суммы непоставленного товара и компенсировать расходы на юридические услуги.

Исполнительный документ о взыскании более 9 688 000 рублей задолженности поступил на принудительное исполнение в Коломенский районный отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области. Судебный пристав-исполнитель возбудила исполнительное производство и уведомила об этом руководство компании, а также предупредила о применении принудительных мер взыскания и мер административного и уголовного воздействия.

Однако беседа с сотрудником службы не побудила компанию-должника произвести оплату долга. Тогда судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 678 000 рублей и о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ. И только арест дорогостоящего промышленного оборудования с целью принудительной реализации данного имущества организации-должника привели к уплате задолженности.

После поступления на депозитный счет отдела денежных средств в размере 9 688 000 рублей и перечисления их взыскателю исполнительное производство было окончено. Также было взыскано 678 000 рублей исполнительского сбора. Решение суда исполнено.

