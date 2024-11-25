Судебные приставы Подмосковья взыскали более 37 млрд рублей задолженностей

В результате работы ГУ ФССП по Московской области, с начала года взыскано 37 млрд 314 млн рублей задолженностей. В среднем, каждый судебный пристав области взыскал 44,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Наибольшую положительную динамику по взысканной сумме удалось достичь по социально-значимой категории исполнительных производств: взыскано 2 млрд 354 млн рублей алиментов, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. После возбуждения уголовных дел, было погашено 20 млн рублей задолженностей по алиментам. Всего к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей привлечено 958 должников.

Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев акцентировал внимание на особенностях принудительного исполнения в отношении участников Специальной военной операции и их семей. В соответствии с действующим законодательством, приостановлено около 15,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей.

На 1 октября 2024 года участниками СВО полностью погашена задолженность по 661 исполнительному производству о взыскании алиментов, в результате чего на содержание детей было перечислено более 225 млн рублей. В целях защиты интересов военнослужащих и обеспечения минимального уровня доходов, судебные приставы Подмосковья сохранили прожиточный минимум в рамках 37 735 исполнительных производств, что превышает показатели прошлого года (27 678 производств).

Главный судебный пристав Подмосковья отметил, что достигнуть таких результатов удалось благодаря эффективному взаимодействию с государственными структурами и правительством Московской области. Ведется совместная работа по обеспечению безопасности жителей Подмосковья, реализуется совместная государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья». Совместно с Главным управлением региональной безопасности Московской области обеспечиваются исполнения решения суда о сносе самовольно возведенных построек. Помимо этого, проводятся совместные исполнительно-розыскные мероприятия на дорогах Подмосковья с Госавтоинспекцией ГУ МВД России по Московской области.

В завершение доклада глава ведомства выразил благодарность депутатам Московской областной думы, правительству и губернатору Андрею Воробьеву за постоянную поддержку в решении задач, стоящих перед службой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.