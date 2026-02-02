Судебные приставы Подмосковья взыскали 641 тыс рублей алиментов с должника

Судебные приставы Московской области взыскали с жителя региона 641 тыс. рублей задолженности по алиментам после введения ограничений на его имущество, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Судебные приставы Московской области взыскали с жителя региона 641 000 рублей задолженности по алиментам. Мужчина был обязан по решению суда ежемесячно выплачивать 1/4 доли всех доходов на содержание ребенка. Исполнительное производство прекратили после достижения ребенком совершеннолетия, однако из-за нерегулярных выплат образовалась крупная задолженность.

Для взыскания долга судебные приставы возбудили новое исполнительное производство. В отношении должника применили комплекс мер: ограничили выезд за границу и наложили запрет на регистрационные действия с квартирой и автомобилем.

В результате этих мер мужчина полностью погасил задолженность по алиментам.

Начальник Клинского районного отделения — старший судебный пристав Светлана Шустина сообщила, что за 2025 год сотрудники отделения взыскали 95,3 млн рублей алиментов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.