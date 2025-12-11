Судебные приставы Подмосковья взыскали 578 тысяч рублей алиментов после ареста автомобилей

Судебные приставы Подмосковья взыскали с жителя региона 578 тысяч рублей задолженности по алиментам после ареста трех его автомобилей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья по решению суда обязан был ежемесячно выплачивать алименты в размере четверти всех доходов. Исполнительное производство возбудили в Талдомском районном отделении судебных приставов в 2019 году, и пять лет алименты удерживали из заработной платы должника.

После увольнения и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя выплаты стали нерегулярными, и задолженность выросла до 578 тысяч рублей. Для принуждения к оплате приставы ограничили мужчину в праве выезда за границу и запретили регистрационные действия с тремя его автомобилями. Через два месяца один из автомобилей арестовали и оставили на ответственное хранение без права пользования.

После предупреждения о возможной продаже арестованного имущества мужчина обратился к приставам за квитанцией и в течение недели полностью погасил долг. Контроль за текущими алиментными платежами продолжается.

Оплатить задолженность по алиментам можно онлайн через портал госуслуг.

